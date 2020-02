"L'intelligenza artificiale sarebbe utile nei tribunali" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “L'algoritmo dà garanzie di speditezza e di imparzialità, ma questo non può risolversi in una diminuzione di garanzia”. Si esprime così in un'intervista al Sole 24 Ore Filippo Patroni Griffi, il presidente del Consiglio di Stato oggi apre l'anno della giustizia amministrativa potendo vantare di aver ridotto ancora l'arretrato (-6% nel 2019 rispetto all'anno prima al Consiglio di Stato e -10% nei Tar) e che ha ricevuto nuove risorse di personale dalla manovra finanziaria di fine anno. Secondo Patroni Griffi per il momento l'algoritmo non verrà utilizzato “nel giudizio” ma “nell'azione amministrativa” e ad esempio già “ci sono state due nostre sentenze sul trasferimento degli insegnanti effettuato utilizzando l'intelligenza artificiale”. Per il presidente del -Consiglio di Stato quel che si deve sapere nell'applicazione dell'algoritmo nella prassi amministrativa è semmai “quali ... agi

