Lapide di Giuseppe Pinelli vandalizzata: solidarietà da parte dei milanesi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Lapide di Giuseppe Pinelli è stata vandalizzata il 3 febbraio nel quartiere San Siro, il tutto è stato scoperto durante la piantumazione di una quercia in onore del 50° anniversario della morte. Gli abitanti del quartiere San Siro sono molto vicini alla famiglia infatti hanno posto dei fiori sulla Lapide e avanzato una richiesta molto specifica: “Dedicate una via di Milano a Pinelli” La Lapide di Giuseppe Pinelli vandalizzata a Milano Dopo l’accaduto Mario Calabresi e la madre Gemma, parenti del defunto giudice Calabresi, si sono recati sul luogo per portare dei fiori. Claudia Pinelli, figlia della vittima, l’ha considerato un gesto di grande sensibilità. Rotta tra la notte di domenica 2 e lunedì 3 febbraio, l‘azione di vandalismo ha scatenato forte indignazione tra gli abitanti e da parte dello stesso sindaco Beppe Sala. In merito a una possibile ... notizie

