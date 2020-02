Maltempo, forte vento: danni in Svizzera e Austria (Di martedì 4 febbraio 2020) forte vento in gran parte d’Italia e nel centro Europa dove si sono verificati danni e disagi in Svizzera e in Austria. In Svizzera il forte vento ha divelto un tetto che è stato recuperato dai soccorsi. Martedì turbolento anche per l’Austria, interessata da forti raffiche di vento. Si contano due morti e svariati danni: Un forestale ucciso da un albero caduto e un autista di escavatore che ha avuto un incidente mortale nel tentativo di ripristinare la strada. A Vienna, le task force sono state particolarmente provate stamani. Nelle ore di punta c’erano fino a 100 vigili del fuoco. La maggior parte delle chiamate di emergenza riguardava alberi caduti, rami spezzati e danni ai tetti.L'articolo Maltempo, forte vento: danni in Svizzera e Austria Meteo Web. meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo, forte vento sulla costa adriatica: nelle ultime 12 ore sono stati effettuati dai #vigilidelfuoco 90 inte… - ComuneMI : Allerta arancione a partire dalle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operati… - SkyTG24 : Maltempo in Campania, previste nevicate e vento forte per domani -