Camie, un cane che non dimenticherò (Di martedì 4 febbraio 2020) In innumerevoli casi, la violenza domestica è prolungata a causa della negazione della vittima di ciò che sta accadendo. Le persone non vogliono credere che il loro partner li stia controllando o maltrattando, spesso anche di fronte a prove schiaccianti. Questo è stato il caso dell’amica di una donna, che ci ha raccontato la sua straziante storia. “Mentre la picchiava ,è scappata e ha preso la macchina, veniva verso casa mia per mettersi al sicuro. Tuttavia, la mia casa non era al sicuro. La seguì, bussò e ruppe il vetro delle porte francesi, aprendo il chiavistello dall’interno. Ci ha messo alle strette rapidamente, ha usato i suoi pugni e le mie sciarpe per legarci. Ci disse che cosa avrebbe fatto a entrambe (non lo ripeterò) e mi rassegnai a ciò che stava per accadere. Poi, quando avevamo perso la speranza, apparve una specie di eroe inaspettato. Camie, una miscela ... bigodino

