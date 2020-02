Live Non è la D’Urso, scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Luigi Favoloso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Live Non è la D’Urso, scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Luigi Favoloso Luigi Mario Favoloso torna nel salotto di Barbara D’Urso per commentare le fotografie pubblicate da Nina Moric. La showgirl aveva mostrato ai suoi follower un livido violaceo sul fianco, il cui responsabile – stando alla dichiarazione della Moric – sarebbe proprio Favoloso. Ma il diretto interessato ha replicato nello studio di Canale 5, affermando di aver denunciato la Moric per diffamazione e che quei segni sul corpo in realtà erano conseguenze di un intervento chirurgico di liposuzione. “Ho mostrato la foto a sei dottori e nessuno ha avuto il minimo dubbio”, ha tuonato Favoloso. La D’Urso, indispettita, ha allora dichiarato: “Se sono stata presa in giro da Nina Moric lo dico in diretta, faremo vedere ai dottori le foto”. Luigi Favoloso contro le cinque ... tpi

Live Non è La D’Urso - Eva Robin’s : “Antonio Zequila ha avuto un flirt con me” : A “ Live Non è La D’Urso”, Eva Robin’s racconta di avere avuto un flirt con Antonio Zequila , concorrente del “Grande Fratello Vip 4”. Risvolti importanti sulla vita sentimentale di Antonio Zequila . Durante la puntata di ieri sera di “ Live Non è La D’Urso”, Eva Robin’s, ospite del programma, ha rivelato di avere vissuto un flirt […] L'articolo Live Non è La D’Urso, Eva ...

Live -Non è la D'Urso - Raz Degan risponde a Paola Barale : "Io non lo sapevo" - cosa proprio non torna : “Non è vero che sono casto da 20 anni”: Raz Degan tuona così in studio al Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 domenica 2 febbraio. Una frase che smonta, dopo anni di silenzio, la sua presunta castità. Che non sarebbe mai esistita. Lo hanno sempre scritto i giornali e Raz tuona: “Loro devono co

Live Non è La D’Urso - la ex di Pasquale Laricchia : “Mi picchiava” : A “ Live Non è La D’Urso”, Victoria Pennington, ex di Pasquale Laricchia , racconta di avere subito abusi da parte del gieffino, durante il loro fidanzamento. Ieri sera, a “ Live Non è La D’Urso”, è stata mandata in onda un’intervista esclusiva, attraverso la quale, Victoria Pennington, ex di Pasquale Laricchia che con lui era entrata nella […] L'articolo Live Non è La D’Urso, la ex di Pasquale ...

Live Non è la D’Urso - Victoria contro Pasquale Laricchia : “Mi ha dato tanti colpi in testa che ho smesso di respirare”. Lui : “Mi deve migliaia di euro” : Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso si è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra gli ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Pasquale Laricchia e Victoria Pennington, che non se le sono certo mandate a dire. Davanti alle telecamere di Barbara D’Urso , in collegamento dall’America dove ora vive, Victoria ha ribadito quanto aveva già dichiarato al settimanale Di Più, ovvero che Pasquale ...

Live - Non è la D'Urso - Luigi Favoloso contro Barbara D'Urso : "I lividi di Nina Moric sono segni di interventi chirurgici" : Luigi Favoloso si scaglia contro Nina Moric e la D'Urso : "Nessuno ha fatto fare la perizia ad un dottore".

Live Non è la D'Urso - rivedi la replica della scorsa puntata su Video Mediaset : Live Non è la D'Urso , Luigi Favoloso: "I lividi di Nina Moric? Sono una microliposuzione" https://t.co/Mp59508UeV pic.twitter.com/MN7cI1luSu - Blitz quotidiano, @BlitzQuotidiano, February 3, 2020 ...

Raz Degan a « Live – Non è la D’Urso» : «I momenti stupendi vissuti con Paola Barale» : Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz Degan insieme sull'Isola Paola Barale e Raz ...

Live Non è la d’Urso - Bello Figo e il video sexy nella facoltà di Pisa : “Io denunciato? Ecco la verità” : Il rapper Bello Figo è stato ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso per dire la sua sull’ultimo scandalo che lo vede coinvolto, scatenato dal video clip di uno dei suoi ultimi brani, “Trombo a facoltà “, in cui lo si vede mettere in scena atti sexy nelle aule dell’Università di Pisa . L’Ateneo, però, non aveva dato nessun permesso per girare quelle immagini e aveva subito ...

‘ Live – Non è la D’Urso’ - Platinette accusa Salvo Veneziano di omofobia e in studio si infuocano gli animi. Ma poi Barbara D’urso rivela che… (video) : È stato uno scontro durissimo quello che ieri sera ha visto contrapporsi a Live – Non è la D’Urso Platinette e Salvo Veneziano : già nella scorsa puntata del programma serale condotto da Barbara D’Urso, Plati aveva accusa to l’ex gieffino di aver pronunciato, appena uscito dalla Casa della prima edizione del Grande Fratello, una frase sgradevole – “meglio avere un figlio tossico piuttosto che gay” – ...

“Fallito”. ‘Choc’ a Live Non è la D’Urso : Raz Degan insultato pesantemente dal discusso vip. Barbara D’Urso si infuria : La puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 2 febbraio 2020 è stata piena di colpi di scena. E anche di momenti “choc”. Come quello che ha visto protagonista il bell’attore Raz Degan , ex di Paola Barale. L’attore è stato il protagonista del momento “uno contro tutti” e, tra gli altri, si è dovuto confrontare con il farmacista del quale aveva parlato come del “veleno per la mente”. Stiamo parlando del farmacista Alberico Lemme ...

A Live Non è la d’Urso Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della sua ex ma anche Lory del Santo attacca : Nella puntata di Live -Non è la d’Urso in onda il 2 febbraio 2020, si è aperto nuovamente il capitolo Pasquale Laricchia vs Victoria, la sua ex. I due stavano insieme ai tempi del Grande Fratello 3, ricorderete tra l’altro che entrarono insieme in casa e la Pennington arrivò persino in finale a un passo dalla vittoria. Qualche settimana fa dalla rivista DiPiù aveva lanciato pesanti accuse contro il suo ex, parlando di lui come di un ...

‘ Live – Non è la D’Urso’ - Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della ex Victoria Pennington : “Io violento? Ma se lei voleva tornare con me!”. Ma Lory Del Santo fa delle rivelazioni che sembrano smentirlo : Già qualche anno fa Victoria Pennington aveva accusato di violenza l’ex fidanzato Pasquale Laricchia (QUI trovate le accuse di lei) e nelle ultime settimane, dopo l’ingresso del pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la statunitense è tornata alla carica, intervistata dal settimanale DiPiù Tv (come potete leggere cliccando QUI). Ora a raccontare la sua verità è Pasquale che ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha ...

Ascolti tv domenica 2 febbraio gennaio 2020 : Come una madre - Live Non è la D’Urso - Che Tempo Che Fa : Ascolti tv domenica 2 febbraio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 2 febbraio 2020 ? I dati Auditel, Come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Serata accesa, quella del 2 febbraio : su Rai 1 è partita una nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada, mentre su Rai 2 è andato in ...

Live -Non è la D'Urso - Victoria contro Pasquale Laricchia : "Quante botte". Lui : "Balle - storia di soldi" : Pasquale Laricchia è un fiume in piena contro la sua storica ex Victoria . “Mi accusa di violenze, ma ci sono problemi di soldi”, tuona a Live-Non è la D'Urso l’ex gieffino. “Avevamo una società insieme e mi ha lasciato dei debiti", continua l’ex gieffino ormai famoso per i proverbi pugliesi. Leggi a

Live-Non è la D'Urso - Lele Mora demolisce Mario Favoloso : "Ecco perché sei qui in tv" : Lele Mora lo placa. Così Luigi Mario Favoloso si calma. Sta in silenzio. Ascolta e risponde . L’agente delle star per antonomasia mette a tacere l’ex di Nina Moric in diretta a Live-Non è la D'Urso di domenica 2 febbraio: “Volevi fare il personaggio. Volevi il successo. E sei qui in tv. Lascia stare

