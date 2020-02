GAZZETTA – Alex Meret toglie il posto a David Ospina? (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Bomberissimi” è il titolo de La GAZZETTA dello Sport in edicola oggi. Vincono Inter, Lazio e Juventus grazie ai loro bomber Romelu Lukaku, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Con le doppiette e i record dei loro bomber Juve, Inter e Lazio riprendono la corsa scudetto vincendo e, in modi diversi, convincendo. Proteste della Fiorentina per il secondo rigore concesso alla Juventus. Il presidente Rocco Commisso non le ha mandate a dire rilasciando molteplici interviste per manifestare il suo malcontento. Per quanto riguarda il Napoli, impegnato stasera contro la Sampdoria, secondo la rosea in porta ci sarà Alex Meret e non David Ospina. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non saranno rischiati dal primo minuto. Diego Demme, invece, è fuori. “L’ex capitano del Lipsia non ci sarà stasera. Il suo nome è nell’elenco dei convocati, ma difficilmente sarà in campo, perché sta ... calciomercato.napoli

