Elodie a Sanremo, Marracash svela quando andrà a trovarla (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elodie quest'anno tornerà al Festival di Sanremo di Amadeus con il brano Andromeda (scritto da Mahmood), ma al contrario di quanto credevamo il suo fidanzato Marracash non sarà al suo fianco. Almeno fino alla serata finale. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Marracash ha infatti confessato: "Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla". Su Twitter Elodie ha condiviso la dichiarazione del suo fidanzato commentato con un cuore rosso. https://t.co/Wz6rlUdeRe — Elodie (@Elodiedipa) February 2, 2020 Già qualche tempo fa Elodie aveva confessato a Repubblica: "Mi piace avere il mio spazio: i primi giorni voglio essere concentrata. Forse verrà verso la fine del Festival. Sto bene con Fabio (Marracash, ndr), sono felice. Essere una coppia è bellissimo, ma per me è altrettanto importante fare le cose da sola. Come in famiglia, sempre meglio ...

