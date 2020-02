È vero che Joaquin Phoenix non ha rivali per gli Oscar 2020? (Di lunedì 3 febbraio 2020) La logica da bookmaker non lascia scampo. Una volta vinto il Golden Globe, il SAG (il premio del sindacato attori, la categoria più rappresentata tra i votanti dell’Academy) e il BAFTA come miglior attore protagonista, 9 volte su 10 arriva l’Oscar. Così con la vittoria del premio britannico ieri sera Joaquin Phoenix ha messo un’ipoteca più che seria sull’Oscar. Del resto il suo Joker è un ruolo perfetto per piacere ai votanti dell’Academy: contiene molte delle caratteristiche cruciali per la vittoria della statuetta, molti degli snodi che nell’immaginario collettivo dei votanti costituiscono esempi di “bella recitazione”. Non è sempre vero e non è sempre così, ma malattie mentali, personaggi con grandi cambi di umore e trasformazioni fisiche sono le direttrici attraverso le quali gli Oscar valutano il lavoro degli attori. E per quanto quello di Phoenix (dovesse arrivare) sarà un premio ... wired

