Bologna, 46enne assiste a rissa fra stranieri: loro lo aggrediscono (Di lunedì 3 febbraio 2020) Terribile episodio di violenza a Bologna nei confronti di un uomo, aggredito per il solo fatto di avere assistito ad una furiosa rissa fra cittadini stranieri. Rincorso e picchiato dagli extracomunitari, è stato salvato grazie al provvidenziale intervento di alcuni avventori di un bar sito nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuta la vicenda. L'increscioso episodio, stando a quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata dello scorso sabato 1 febbraio, intorno alle ore 21:30.La vittima, un uomo di 46 anni residente nella città di Bologna, stava attraversando a piedi via Mazzini, quando ha notato un certo trambusto. Due stranieri, infatti, si trovavano impegnati in un violento scontro, senza minimamente curarsi di essere in mezzo alla strada e sotto gli occhi di altre persone.Forse a causa di un'occhiata risultata troppo ... ilgiornale

