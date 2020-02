Alpinisti perdono l’orientamento e restano bloccati a 2500 mt, soccorsi durante la notte in Abruzzo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Due Alpinisti, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati per l’intera nottata durante una scalata sul corno piccolo. Una notte gelida per i due Alpinisti 38enni, un uomo e una donna, che ieri intorno alle 18 hanno lanciato l’allarme dal Corno Piccolo, sul Gran Sasso, a 2500 mt di altezza e a 150 dalla … L'articolo Alpinisti perdono l’orientamento e restano bloccati a 2500 mt, soccorsi durante la notte in Abruzzo NewNotizie.it. newnotizie

