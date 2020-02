Femminicidi, Conte: “Una strage. Codice rosso deve essere più efficace” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Negli ultimi giorni in Italia si è compiuta una strage. Da nord a sud, dall’Alto Adige alla Sicilia, nell’arco di una settimana siamo costretti a registrare un bilancio orribile: madri e figlie hanno perso la vita per mano di compagni o ex-compagni. Più in generale, per quanto sia in calo il numero degli omicidi, quello dei Femminicidi stenta ad abbracciare una decisa curva discendente”. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha denunciato su Facebook la tragica settimana di sangue e violenza sulle donne appena trascorsa. E ha annunciato nuove misure per invertire questa orribile tendenza. Emergenza nazionale Cinque donne uccise in due giorni, sei in tutta la settimana, a cui va aggiunto il cadavere di una donna ritrovato dopo mesi: il suo fidanzato ora è in manette. Un bilancio agghiacciante, tanto che il Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi nella sua ... thesocialpost

