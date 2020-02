Terza richiesta di processo per l'ex ministro Matteo Salvini (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio era stata avanzata dalla procura di Agrigento perché l'ex... today

infoitestero : In arrivo una terza richiesta di Salvini per la Open Arms? È stato lui ad annunciarla - alexipopa : @AmazonHelp L'agente non ha mostrato alcuna empatia nei confronti del mio caso, né ha cercato di risolvere la mia r… -