Australian Open 2020, nel doppio misto Krejcikova e Mektic battono Mattek-Sands e Murray (Di sabato 1 febbraio 2020) Agli Australian Open di tennis nella giornata odierna è andata in scena anche la finale del torneo di doppio misto, che ha premiato la coppia composta dalla ceca Barbora Krejcikova e dal croato Nikola Mektic. Battuti nell’atto conclusivo la statunitense Bethanie Mattek-Sands ed il britannico Jamie Murray al match tie break, con lo score di 5-7 6-4 10-1. Nel primo set partono bene Mektic e Krejcikova, che operano subito il break in apertura e lo mantengono per tutta la durata della partita senza particolari patemi, perdendo appena un quindici in quattro turni al servizio. Avanti 5-4 però, la coppia numero 5 del tabellone si fa rimontare dal 30-0, e al deciding point subisce il controbreak. Dal punto che poteva valere il set alla disfatta: sulle ali dell’entusiasmo Mattek-Sands e Murray bissano il break nel dodicesimo gioco e chiudono la contesa sul 7-5. Nella seconda ... oasport

repubblica : Tennis, Australian Open: Kenin completa il sogno, Muguruza battuta in finale - Eurosport_IT : SOFIA KENIN È LA REGINA DEGLI AUSTRALIAN OPEN! ???????? A soli 21 anni, Sofia #Kenin realizza il suo sogno battendo la… - WeAreTennisITA : Così finisce l'Australian Open di Roger Federer, TUTTI ci auguriamo di rivederlo in campo nella Rod Laver Arena nel… -