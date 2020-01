Juve Stabia, torna in squadra un ex portiere gialloblu (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellamare di Stabia (Na) – Rendiamo noto che è stato raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Emanuele Polverino, classe ’97. Si tratta di un gradito ritorno di un calciatore che si è già distinto in passato nel nostro Settore giovanile. Queste le prime dichiarazioni del portiere: “Sono molto contento di indossare nuovamente la maglia gialloblè, principalmente in questa categoria e di mettermi a disposizione“. Emanuele Polverino, che ha scelto di indossare la maglia nr.26, si è aggregato al gruppo a disposizione di mister Fabio Caserta. S. S. Juve Stabia L'articolo Juve Stabia, torna in squadra un ex portiere gialloblu proviene da Anteprima24.it. anteprima24

