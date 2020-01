GF Vip, nuova incursione su Serena Enardu. Poi la soffiata-bomba di Mediaset (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nelle ultime ore Serena Enardu è ritornata a parlare del suo ex Pago, confermando di pensarlo ancora e di essere addirittura pronta a compiere un passo importantissimo. In un’intervista rilasciata al magazine di ‘Uomini e Donne’, la sarda ha detto: “Non ci siamo lasciati per quello che è successo nel programma (‘Temptation Island Vip’), ma per altri problemi che ci accompagnavano da tempo. Comprendo che sia il dolore a parlare al suo posto e solo oggi, che vederlo accanto alle donne della Casa mi fa stare male, capisco cosa possa aver provato lui”. Ed ha aggiunto: “Se lui dovesse capire di non riuscire più a fidarsi di me, nonostante non ci sia stato nessun tradimento, e questo pensiero lo logori a tal punto da allontanarsi, è giusto che segua la strada che lo rende più felice”. E sarebbe anche disposta a cambiare il suo pensiero ... caffeinamagazine

