Sanremo 2020, Amadeus: “Non accetto e non accetterò mai che non puoi più dire a una donna che è bellissima” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sanremo 2020, Amadeus sulle polemiche e le accuse di sessismo Il presentatore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus è tornato sulla polemica e le accuse di sessismo che lo hanno travolto nelle scorse settimane dopo la conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione della kermesse musicale in programma dal 4 all’8 febbraio su Rai 1. “Una cosa che non accetto e non accetterò mai è questa storia che non puoi più dire a una donna che è bellissima – le parole del conduttore al settimanale Oggi -. Che le donne si offendano non ci credo”. “Poi non esclude il resto, non è che uno debba precisare ogni volta: sei intelligente, colta, interessante e anche bellissima. Che ipocrisia”, ha proseguito. Poi sulla lettera scritta dalle 29 deputate per chiedere le sue scuse pubbliche ha detto: “La politica dovrebbe lottare per le cose vere, non preoccuparsi di Amadeus. ... tpi

