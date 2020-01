Prato, abusi sui minori: indagati 5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Indagine delle autorità di Prato su alcuni possibili violenze su minori. indagati cinque sacerdoti, un frate e tre religiosi. Parte una grande inchiesta a Prato, in Toscana, su alcuni possibili abusi di minori da parte di 9 religiosi coinvolti nel caso. Secondo le prime informazioni, i religiosi facevano parte dell’ex comunità “Discepoli dell’Annunciazione“, soppressa poco … L'articolo Prato, abusi sui minori: indagati 5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi proviene da www.inews24.it. inews24

