Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 18:10 (Di martedì 28 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la diffusione del coronavirus DV Anna cell era la commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che casi di infezione cercati sono saliti a 4515 unità quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2744 unità di ieri i voli privati dalla Cina in arrivo in Italia per anno negli scali sanitari lo riferisce il Ministero della Salute dopo l’incontro odierno della Task Force coronavirus in particolare è stato deciso di convogliare verso l’aeroporto sanitario di Fiumicino sono quasi 1300 I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno secondo i dati riportati dal Viminale fino a questa mattina Erano arriva870 persone ma queste vanno aggiunte le 470 a bordo delle Ocean Viking che sta facendo rotta verso Taranto dopo aver avuto l’autorizzazione allo sbarco in ... romadailynews

Le Ultime Notizie sul coronavirus : un caso in Germania - il rischio globale per l’Oms e le foto del patogeno : ( foto :Justin Chin/Bloomberg/Getty Images) La preoccupazione è alle stelle, mentre il coronavirus continua la sua corsa, facendo costantemente salire il numero di contagi e di decessi. Attualmente, a martedì 28 gennaio, i casi confermati sono circa 4.500, mentre i decessi sono saliti a 106. La maggior parte dei contagi si registra in Cina (4.409), ma il virus è stato rintracciato anche in altri Paesi come Francia (3 persone), in Thailandia (8 ...

Governo - Ultime Notizie : si torna a discutere di Alitalia - Atlantia e nomine : Governo , ultime notizie : si torna a discutere di Alitalia , Atlantia e nomine Passato il voto, passata la tempesta. L’esecutivo ne esce, se non rafforzato, quantomeno “non in crisi”. Di per sé, è già una notizia. Chiaramente dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria (con il primo che ha catalizzato l’attenzione dei media e dei partiti) è il momento di torna re a discutere dei grandi temi pendenti in agenda. Ci sono tre ...

Riforma pensioni Ultime Notizie - novità da settembre con il superamento della Fornero : Il confronto tra Governo e sindacati ha dato i suoi frutti e per la Riforma pensioni le ultime notizie sembrano essere abbastanza incoraggianti. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, sembra essere intenzionata a velocizzare le cose. Infatti sarebbe nelle sue intenzioni inserire le correzioni alla tanto criticata Legge Fornero all’interno della nota di aggiornamento del Def. Quest’ultima verrà presentata ...

Pensioni Ultime Notizie : superamento Fornero - trattativa governo-sindacati : Pensioni ultime notizie : superamento Fornero , trattativa governo-sindacati Lunedì 27 gennaio c’è stato l’atteso incontro-confronto tra governo e sindacati sul tema delle Pensioni . I temi trattati sono le proposte da concretizzare nel dettaglio e le tempistiche di realizzazione. Dal governo non c’è ancora una linea chiara da seguire, mentre i sindacati hanno già presentato sul tavolo le loro idee. C’è una Quota 100 da risolvere (scadrà il 31 ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Coronavirus : si aggrava il bilancio - 28 gennaio - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Si aggrava il bilancio tra vittime e infetti del Coronavirus in Cina. Sport in lutto per Kobe Bryant, 28 gennaio 2020,

