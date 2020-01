Tubercolosi in una scuola materna a Venezia: controlli sugli alunni (Di martedì 28 gennaio 2020) Un bimbo iscritto ad una scuola materna di Scorzè, nella città metropolitana di Venezia, è risultato positivo ai test della Tubercolosi. Per questo la Ulss 3 Serenissima ha disposto controlli medici urgenti sugli alunni dell’istituto, oltre cento, e sulle loro insegnanti. Tubercolosi in una scuola materna di Venezia Una volta che gli esami hanno confermato la positività del bimbo alla Tbc è immediatamente scattata la procedura prevista in questi casi. Tutti i compagni e il personale che potrebbe essere entrato con lui dovranno essere sottoposti al test Mantoux per verificare se siano stati vittime di contagio. La malattia si trasmette infatti per via aerea attraverso le secrezioni respiratorie emesse da un individuo che l’ha contratta. Il responsabile del servizio della Igiene pubblica della Ulss 3, Vittorio Selle, ha in primis assicurato che la situazione è sotto controllo. ... notizie

Nuovo caso di Tubercolosi in una scuola di Rovereto : Un Nuovo caso di tubercolosi polmonare ha interessato uno studente residente in Veneto che frequenta l’Istituto Veronesi di Rovereto. Lo segnala l’Azienda sanitaria trentina precisando che non c’è nessuna correlazione con il caso segnalato nei giorni scorsi verificatosi, sempre a Rovereto, al liceo Rosmini. Il ragazzo e’ ricoverato in ospedale, e’ in buone condizioni di salute e ha iniziato la terapia ...

