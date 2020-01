LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 5-2, lo svizzero conquista il break nel 1° set (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Stecca il dritto Federer sulla buona risposta di rovescio di Sandgren. 30-0 Ottima seconda di servizio al centro di Federer e niente da fare per Sandgren. 15-0 Grande dritto incrociato di Federer, che finge il colpo anomalo e poi va sul lato sinistro. Out il dritto in cross di Federer e 5-3 per lo svizzero in questo 1° set. Il n.3 del ranking servirà per chiudere la frazione. 40-30 Rovescio in back di Federer in rete. 30-30 Grande rovescio lungolinea di Sandgren e dritto in rete di Federer. 15-30 Ottima prima di servizio al centro dell’americano e niente da fare per Federer. 0-30 Grande risposta di dritto di Federer e l’americano perde il controllo del dritto. 0-15 Aggredisce subito Federer sulla seconda di Sandgren e out il rovescio dell’americano. Dritto in corridoio di Sandgren e Federer conferma il break: 5-2 per ... oasport

