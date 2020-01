Codice strada, via all'esame della riforma, ecco cosa cambia (Di martedì 28 gennaio 2020) Il divieto di fumo in auto per il guidatore, l'innalzamento dei limiti di velocità a 150 chilometri orari in alcuni tratti autostradali e una stretta drastica sull'uso del cellulare alla guida. Questi alcuni temi della riforma del Codice della strada che è in discussione da oggi, 28 gennaio, alla Camera. La riforma si è fermata nel luglio scorso dopo le perplessità espresse dalla Ragioneria di Stato per gli oneri finanziari previsti e a causa della caduta del primo governo Conte avvenuta ad agosto. Innalzamento del limite in alcuni tratti di autostrada, polemiche A riproporre l'emendamento in Aula sull'innalzamento della velocità a 150 chilometri orari nelle autostrade a tre corsie sarà la Lega ma il governo e la maggioranza dovrebbero votare contro. Sul tema rimane la polemica: "Una proposta inutile e pericolosa ", afferma Giordano Biserni, presidente dell'Asaps (Associazione ... tg24.sky

