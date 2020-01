Accuse a Gratteri, Csm trasferisce Pg Catanzaro (Di martedì 28 gennaio 2020) Deve lasciare non solo Catanzaro ma anche le sue funzioni di Procuratore generale: costano caro al magistrato Otello Lupacchini le critiche pubbliche rivolte al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, all'indomani di "Rinascita Scott", l' operazione contro la 'ndrangheta che ha portato a centinaia di arresti. La Sezione disciplinare del Csm con un provvedimento cautelare ha disposto il suo trasferimento alla procura generale di Torino, senza il grado di "capo" ma come semplice sostituto Pg. E' una vittoria per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e per il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che non solo avevano promosso l'azione disciplinare, ma avevano anche chiesto al "tribunale delle toghe" di destinare Lupacchini intanto ad altra sede e funzioni, prima di arrivare a una decisione sul merito delle Accuse. Mentre il legale del magistrato, l'avvocato Ivano ... ilfogliettone

repubblica : Accuse a Gratteri, azione disciplinare del Csm nei confronti del Pg Lupacchini [aggiornamento delle 20:35] - fattoquotidiano : Accuse a Gratteri, il ministro Bonafede e il Pg della Cassazione chiedono il trasferimento di Otello Lupacchini dop… - ilfogliettone : Accuse a Gratteri, Csm trasferisce Pg Catanzaro - -