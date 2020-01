Uil Lazio: conoscenza e valorizzazione diversità sono fondamentali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Memoria significa conoscenza, storia. Da tramandare sempre e comunque. Questa giornata volge al termine e non vorremmo che con essa certe tematiche cadessero nell’oblio. sono trascorsi 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. Settantacinque anni da quel giorno che ha segnato la fine di un incubo e l’inizio della conoscenza. conoscenza di cio’ che realmente era accaduto nel silenzio e nell’omerta’ di molti che per paura, per ignoranza non avevano visto o avevano finto di non vedere quanto stava avvenendo intorno a loro. Ma conoscenza significa anche consapevolezza di cio’ che e’ stato, di cio’ che non dovra’ mai piu’ essere. Eppure negli ultimissimi anni ci ritroviamo a dover ribadire concetti che avevamo dato per scontati, che dovrebbero essere scontati in qualsiasi societa’ ... romadailynews

Uil Lazio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Uil Lazio