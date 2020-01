Spada, a Doha l’Italia della spada ritrova il feeling con il podio individuale. Navarria: “Sono sulla strada giusta” (Di lunedì 27 gennaio 2020) E alla terza gara individuale arrivarono i primi podi per l’Italia della spada, sia femminile che maschile, dopo ottime prestazioni a squadre che mantengono i gruppi saldamente in lizza per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Per Mara Navarria e Andrea Santarelli si tratta di… conferme su pedane particolarmente gradite, nel recente passato. Il secondo posto della friulana ribadisce la crescita di forma stagionale, nonostante poi la sconfitta all’ultimo atto con la Popescu, 9-15. Per Santarelli, l’ennesimo highlight dopo le medaglie europee e iridate del 2019, il primo poso nel ranking timbrato a dicembre e ora il ritorno tra i primi tre in Coppa. «Un argento che ho voluto sin dalle prime stoccate, volevo tornare sul podio, volevo dimostrare a me stessa che il percorso è quello giusto» – le parole di Mara Navarria, in lacrime sul podio, purtroppo di ... oasport

