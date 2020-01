“Cristiano Ronaldo manda affanculo l’arbitro e non succede niente, Lautaro viene espulso”: è bufera Juve-Inter (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ andata in arichivio la ventunesima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione soprattutto per le zone altissime della classifica. Nel lunch match della domenica non è andato oltre il pareggio l’Inter, 1-1 casalingo contro il Cagliari, vantaggio firmato da Lautaro Martinez poi il pareggio siglato dall’ex Nainggolan. In serata sconfitta in trasferta per la Juventus, impresa del Napoli che ha vinto con il risultato di 2-1, in gol Zielisnki e Insigne, inutile la rete siglata nel finale da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo scintille tra Inter e Juventus anche sui social, nel mirino due episodi simile ma che sono stati giudicati diversamente dagli arbitri. La reazione di Lautaro Martinez che ha mandato ‘a quel paese’ l’arbitro è stata punita con l’espulsione e l’argentino ... calcioweb.eu

FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Cristiano Ronaldo diminui para a Juve! Napoli 2 x… - forumJuventus : CR7 a casa di Maradona. Ronaldo a Napoli, stadio maledetto, la prima volta in gol al San Paolo varrebbe otto centri… - forumJuventus : Finisce qui #NapoliJuve 2-1! Inutile la rete di Cristiano Ronaldo, la Juve perde 3 punti, rimane prima in classific… -