Australian Open 2020: Roger Federer concede un set a Fucsovics, poi domina e vola ai quarti (Di domenica 26 gennaio 2020) Roger Federer si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open 2020. Lo svizzero ha sconfitto in quattro set l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 6-2 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Federer ha concesso prima un set al numero 67 del mondo, poi ha semplicemente dominato, chiudendo molto agevolmente i successivi tre set. Inizio di primo set molto equilibrato, con Fucsovics che conferma il suo buon stato di forma. Nel settimo gioco il magiaro riesce a strappare il servizio a Federer. Un break decisivo e che l’ungherese riesce a tenere fino al termine del primo set, chiuso in suo favore per 6-4. Da quel momento comincia completamente un’altra partita. Federer alza il proprio livello di gioco e domina. Subito break ad inizio secondo set per lo svizzero che allunga poi sul 3-0 e chiude sul 6-1, strappando ancora la battuta ... oasport

