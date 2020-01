Iachini: «Ho avuto paura per Castrovilli, non ricordava nulla. Bravo Dragowski» (Di sabato 25 gennaio 2020) L'allenatore: «Siamo partiti bene, forte, con l'intensità che avevo chiesto. Il Genoa non superava la metà campo. Poi è venuto l'episodio del rigore e siamo diventati timidi. Il Genoa spesso ha saltato il nostro centrocampo spesso con troppa facilità. Castrovilli? Forse ha preso un colpo, non ricordava nulla» firenzepost

FirenzePost : Iachini: «Ho avuto paura per Castrovilli, non ricordava nulla. Bravo Dragowski» - Fiorentinanews : Iachini incontentabile: 'Non posso dire di essere soddisfatto al 100%. Non ho avuto bisogno di usare “il bastone” c… - margras70 : RT @diegofornero: Magari mi sto facendo suggestionare ma mi sto rimangiando i pensieri che avevo avuto su #Iachini, forse ora me lo prender… -