GF Vip, Barbara Alberti via dalla Casa: “Cacciatemi dal gioco” (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara Alberti è entrata nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ portandosi dietro tutta la sua cultura e sapienza. La giornalista, che dagli anni ’80 è una delle firme più autorevoli del mondo giornalistico ha deciso di mettersi in gioco. dalla prima puntata del reality il percorso della scrittrice sta delineando un profilo caratteriale che fino a poco tempo fa era totalmente sconosciuto. La sua impeccabile preparazione culturale potenziata da un lessico strutturato si mescola con una entusiasmante ironia. È la star della nuova edizione del ‘GF’ e il pubblico si sta letteralmente affezionando ad una donna che quotidianamente mostra il suo bagaglio di vita; interessante e ricco di informazioni. Anche i followers si sono innamorati della sua spiccata dialettica. E del modo con cui riesce a gestire gli atteggiamenti dei suoi coinquilini attraverso citazioni ... velvetgossip

Noovyis : (Barbara Alberti vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Non lo so giocare questo gioco”. Ma se abbandona rischia d… - FQMagazineit : Barbara Alberti vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Non lo so giocare questo gioco”. Ma se abbandona rischia di… - TutteLeNotizie : Barbara Alberti vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Non lo so giocare questo gioco”. Ma… -