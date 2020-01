Commercio estero: Di Stefano, ‘dati ottimi, riforme eccellenti’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “L’Istat ha appena chiuso i calcoli sul Commercio estero per il 2019 con i Paesi Extra Ue e, come avevo anticipato sui dati parziali, possiamo dire che è stato un anno eccellente. Rispetto al 2018, infatti, l’Italia ha chiuso con un +3.8%, più del doppio rispetto alla performance del 2018 quando era stato registrato un +1.7% sul 2017. E tutto ciò nonostante le flessioni congiunturali frutto della guerra dei dazi e del rallentamento complessivo del Commercio internazionale. Segno della grande reattività delle nostre Pmi, capaci di adattarsi con rapidità al mutare degli scenari, e della capacità di Governo e istituzioni di assistere le nostre imprese nei loro percorsi all’estero, segno della crescente importanza dell’azione di diplomazia economica”. Così in un intervento pubblicato su ‘Il blog delle ... calcioweb.eu

ManlioDS : ITALIA CHIUDE 2019 CON +3.8% DI EXPORT EXTRA-UE #ISTAT comprova le eccellenti riforme del Governo #M5S negli ultimi… - susy43279731 : Commercio estero: dati ottimi, riforme eccellenti - SilvanaDenicolo : RT @ManlioDS: ITALIA CHIUDE 2019 CON +3.8% DI EXPORT EXTRA-UE #ISTAT comprova le eccellenti riforme del Governo #M5S negli ultimi 2 anni. O… -