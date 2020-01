Sanremo 2020, Arisa: “Vi svelo perchè Amadeus mi ha esclusa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) A malincuore Arisa ha confessato ai suoi fan perché non sarà tra i concorrenti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo (di cui è stata vincitrice per ben 2 volte) e ha rivelato che a escluderla dallo show sarebbe stato proprio il direttore artistico di questa edizione, Amadeus. Arisa non sarà a Sanremo In tanti si sono chiesti se anche quest’anno Arisa sarebbe andata a Sanremo con un suo brano, ma la cantante ha messo a tacere le voci in circolazione rivelando che a “escluderla” dalla kermesse sarebbe stato il direttore artistico Amadeus. La cantante ha dichiarato infatti che il brano da lei presentato al conduttore sarebbe stato troppo simile (quanto a contenuti) al brano presentato da Giordana Angi. Lei non sarebbe rimasta male per il rifiuto visto che già sarebbe molto grata per aver avuto l’occasione di partecipare alla kermesse per ben 9 ... notizie

