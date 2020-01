Occhi Blu: primo ciak per l’esordio alla regia di Michela Cescon (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono iniziate questa settimana a Roma le riprese di Occhi Blu, lungometraggio di esordio di Michela Cescon prodotto da tempesta e Palomar con Rai Cinema in coproduzione con la società francese Tu vas Voir. Nel cast: Valeria Golino, Jean-Hughes Anglade, Ivano De Matteo, Matteo Olivetti e Ludovica Skofic. Dopo la straordinaria accoglienza di “Come un soffio” alla 67ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Michela Cescon passa dal corto al lungometraggio di finzione muovendosi tra il Western e il Polar francese. Occhi Blu, scritto da Michela Cescon con Marco Lodoli e Heidrun Schleef, esplora il genere noir mettendo al centro una inedita figura femminile interpretata da Valeria Golino, che scivola tra le pieghe di una Roma metropolitana, nervosa e violenta. L'articolo Occhi Blu: primo ciak per l’esordio alla regia di Michela Cescon proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : Occhi Blu: primo ciak per l’esordio alla regia di Michela Cescon: Sono iniziate questa… - Think_movies : “Occhi Blu”: Primo Ciak per l’esordio alla regia di Michela Cescon - GiovanniMario12 : RT @entitasommerse: E’ stato al mattino, su quella strada statale, quando avete detto che volevate pagarmi, che vi ho guardato tutto. Ho vi… -