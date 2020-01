Investe una donna e scappa | identificato e denunciato responsabile 70enne

San Colombano - Investe giovane studentessa e fugge : alla guida dell’auto una pensionata : Una pensionata, alla guida della sua auto, ha investito una ragazza di 17 anni intenta ad attraversare sulle strisce pedonali nel Lodigiano ed è fuggita. La donna è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri mentre la giovane studentessa è stata soccorsa e trasportata al policlinico San Matteo di Pavia.Continua a leggere

Milano - Investe una ragazzina di 13 anni e la carica in auto : poi la lascia vicino casa : Una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'automobile con a bordo due donne in via Pascarella a Milano. La 28enne alla guida e la sua amica, dopo aver travolto la giovanissima, non hanno voluto chiamare i soccorsi, ma l'hanno caricata in auto e abbandonata dolorante vicino alla sua abitazione. La ragazzina è stata poi portata in ospedale dai genitori. Le due donne sono invece state rintracciate dalla polizia locale e denunciate per ...

Investe una 13enne - la carica in auto e l’abbandona : denunciata : Una donna avrebbe Investe una ragazzina 13enne, la carica sulla sua auto e la abbandona davanti a casa sua: è stata denunciata. La tragedia è avvenuta a Milano: la 13enne ha riportato diverse fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Per la conducente dell’auto, invece, è scattata la denuncia. La Polizia, infatti, è riuscita a rintracciare il numero di tarda e a risalire alla pirata della strada. Investe 13enne e la ...

Greta contro Federer : fa da testimonial a una banca che Investe nel fossile : Greta Thunberg contro Roger Federer. Il match del secolo. Suona benissimo, ed è la forzatura comunicativa che in questo momento vari movimenti ambientalisti usano sui social – con l’hashtag #rogerWakeUpNow – per spingere il campione svizzero a smarcarsi da Credit Suisse, di cui è il principale testimonial. La seconda banca di Svizzera è accusata di gestire male le risorse, investendo enormi capitali nel settore del fossile. ...

Furgone fuori controllo Investe due donne e una bimba : ricoverate in codice rosso : Roma – Tre persone – due donne e una bambina – sono state investite in via Vicoforte, nella zona Casalotti di Roma. Erano le 13.30 circa quando un uomo italiano di 68 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del Furgone di cui era alla guida e ha investito una donna di nazionalita’ albanese di 67 anni, una di nazionalita’ moldava di 36 e una bambina di 4 anni. Le tre sono state trasportate in ...

Furgone Investe pedoni a Roma : tre ferite gravi - c'è anche una bambina di 4 anni : Le vittime sono una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36 ed una bambina di 4 anni. A bordo del Peugeot Boxer un italiano di 68 anni che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento

Brescia - Investe il cognato dopo una rissa : “Guidavo io - ma non volevo ammazzarlo” : dopo un litigio particolarmente violento con il cognato, prende il suo suv, lo insegue e lo travolge, uccidendolo. Interrogato dal pm, dichiara la non volontarietà dell’incidente: ma ci sono forti dubbi sulla sua versione. “Ero io al volante, ma non volevo ucciderlo. volevo solo chiarire”. Questa, in sintesi, la dichiarazione di Renat Hazovic, 28enne rom […] L'articolo Brescia, investe il cognato dopo una rissa: ...

Investe e uccide una donna su scooter per disabili a Capodanno : arrestato : La vittima al volante dello scooter è deceduta dopo essere stata investita da un’automobile a Cannock, nella contea inglese dello Staffordshire. Un uomo è stato arrestato dalla polizia dello Staffordshire, in Inghilterra, dopo aver investito e ucciso con la sua automobile una donna di 62 anni al volante di uno scooter per disabili. Il tragico […] L'articolo Investe e uccide una donna su scooter per disabili a Capodanno: arrestato è ...

Dolomiti - una valanga Investe gruppo di sciatori : un morto : Una valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, e ha travolto quattro persone. Al momento si segnala un morto. Sul posto le squadre del soccorso alpino.

Uomo ubriaco Investe la sua mamma. La bimba scrive una lettera : “Non farlo mai più” : Una bambina di otto anni ha scritto una lettera commovente a un automobilista che ha quasi ucciso la sua mamma. Isabelle Elce, questo il nome della piccola, ha rivolto una preghiera all’Uomo: “Per favore, non farlo mai più”. Il destinatario del messaggio è Tomasz Niedziela, che ha investito Amelia Elce qualche tempo fa. L’Uomo è […] L'articolo Uomo ubriaco investe la sua mamma. La bimba scrive una lettera: ...

Torino - Tram linea 4 Investe una donna - muore sul colpo : Dramma in corso a Torino dopo che questa notte, alle prime luci dell’alba una donna è stata travolta e uccisa da un Tram, quello della linea 4. La donna abitava in zona. Sotto choc la manovratrice del mezzo. leggi anche -> Bimbo investito a Coccaglio, nel bresciano: trovato il pirata della strada Non erano ancora […] L'articolo Torino, Tram linea 4 investe una donna, muore sul colpo proviene da www.meteoweek.com.

Napoli : fugge con lo scooter per evitare i controlli e Investe una donna a via Monteoliveto : Cronaca di Napoli: Percorre in scooter via Monteoliveto e fugge per evitare i carabinieri nella folle inversione di marcia investe una donna. Identificato il 32enne. L’8 ottobre due fidanzati stavano percorrendo in scooter via Monteoliveto. Quando hanno notato un posto di controllo dei carabinieri nei pressi della fontana in piazza Monteoliveto il conducente ha effettuato […] L'articolo Napoli: fugge con lo scooter per evitare i controlli ...

Grave incidente nello Spezzino - furgone Investe due bambini. Nel Livornese morta una donna : Bambini investiti in provincia di La Spezia da un furgone. Le condizioni sono molto gravi con il più piccolo trasportato al ‘Meyer’ di Firenze. LA SPEZIA – Due bambini sono stati investiti da un furgone in provincia di La Spezia nella serata di mercoledì 18 dicembre 2019. Il Grave incidente è avvenuto in una strada ai confini tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Il camioncino ha travolto i piccoli mentre la mamma, che si ...

Cassina de’ Pecchi - scooter Investe due donne mentre attraversano : grave una 66enne : Due donne sono state investite da uno scooter lunedì pomeriggio a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano. Una delle due travolta dal mezzo guidato da un uomo di 70 anni è finita in ospedale al San Raffaele in codice rosso a causa delle ferite riportate nell'impatto, l'altra è invece stata trasportata al San Gerardo di Monza.Continua a leggere