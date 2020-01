Tetris sparirà da Android e iOs a partire da aprile (Di giovedì 23 gennaio 2020) (Foto: EA) I giochi Tetris pubblicati da Electronic Arts su Google Play per Android e su App Store per iOs hanno una data di scadenza: dal prossimo aprile non sarà infatti più possibile utilizzarli, come confermato da un messaggio ricevuto dagli utenti aprendo il gioco in questi giorni. Sono due i titoli in questione ovvero Tetris 2011 e Tetris Blitz, basati sullo storico videogame che ha fatto la fortuna del Game Boy negli anni ’90 e che è sbarcato sulle varie piattaforme nei due decenni successivi. La disponibilità per piattaforme mobile (compresa la versione Battle Royale) è stata la logica conseguenza, con download milionari. Ma questa platea così consistente sarà presto esclusa, seppur momentaneamente. Dietro la decisione c’è infatti una mossa commerciale che vede estromettere Ea dall’accordo con The Tetris Company che detiene i diritti del gioco. ... wired

