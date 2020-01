Perché non è stato un genocidio quello dei rohingya in Myanmar (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Aia. Il giudizio della Corte internazionale di giustizia nella causa della “applicazione della convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” da parte del governo del Myanmar nei confronti del gruppo etnico rohingya è stato unanime e impeccabile. Nell’aula del palazzo de ilfoglio

fedefederossi : * Ho iniziato una dieta tostissima e arrivo a sera con mal di testa perché non sono abituato a mangiare così poco e… - civati : Per non dimenticare, perché tutto non scivoli via, senza risposte. Perché sia libera. #SilviaRomano - matteosalvinimi : #Salvini: Io amici camorristi e mafiosi non ne ho. Io sono stato minacciato di morte dai Casamonica, non perché ho… -