‘Uno tsunami…’: Naike Rivelli bolente, tutta nuda si aggrappa al tubo dell’acqua [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Naike Rivelli è la regina delle provocazioni Una cosa è certa: i follower di Naike Rivelli non restano mai delusi dalle iniziative social della loro beniamina. La figlia di Ornella Muti in questi ultimi tempi è sempre al centro dell’attenzione per via delle immagini osé che costantemente condivide su IG che conta circa 250 mila seguaci. La 45enne può essere considerata una donna ribelle e anticonformista. Il motivo? Dietro a quei scatti in cui si mostra nuda si celano degli appelli, messaggi e provocazioni intellettuali. Naike Rivelli e la battaglia contro il maltrattamento degli animali Qualche tempo fa, ad esempio, Naike Rivelli ha realizzato più di un po’ per protestare contro coloro che maltrattano gli animali. In particolare la 45enne era profondamente irritata dal comportamento di Heather Parisi. Per quale motivo? La soubrette amenricana si era recata col marito e le ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Uno tsunami...': Naike Rivelli bolente, tutta nuda si aggrappa al tubo dell'acqua [FOTO] - - Splenetico : Ma solo a me questa storia sembra uno tsunami di cazzate? - Salvo1Di : RT @MichelangNasca: Uno “tsunami” di notevoli proporzioni, difficile da arginare, si abbatte in tutto il mondo. Altro che sacchetti di plas… -