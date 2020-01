Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 12:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovato in ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio da Cina annunciato di aver registrato la quarta vittima a causa del virus misterioso simile alla sarta secondo le autorità Sanitarie Locali le vittime 189n l’uomo Da quanto riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di iguana il focolaio da dove si è diffuso il virus dopo aver accusato difficoltà respiratorie la giunta per le immunità ha votato si ha l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega aveva chiesto ai senatori e del suo partito di votare a favore del suo processo poco dopo l’inizio del vertice è stato lanciato dal Carroccio il sito digiuno per salvini.it per chiedere lo sciopero della fame in solidarietà il leader leghista la maggioranza non partecipa al voto mentre Forza Italia vota contro ... romadailynews

