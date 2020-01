Taylor Swift: «Mia madre, che combatte anche contro un tumore al cervello» (Di martedì 21 gennaio 2020) Taylor Swift e la madre AndreaTaylor Swift e la madre AndreaTaylor Swift e la madre AndreaTaylor Swift e la madre AndreaLa mamma di Taylor Swift è (almeno) due volte una guerriera. Andrea Swift, che nel 2015 aveva voluto condividere la sua diagnosi di tumore al seno per ricordare ai fan della figlia «fate regolarmente i controlli», ora sta continuando la sua battaglia contro una recidiva e contro un tumore al cervello. La cantante, 30 anni, da sempre al suo fianco, lo racconta nel nuovo documentario Miss Americana per Netflix che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival. «Stava facendo la chemio, e per una persona questa è una cosa già abbastanza difficile da affrontare quando, durante il trattamento, le hanno diagnosticato un tumore al cervello». «E i sintomi che si hanno in questo caso sono molto diversi da quelli che avevamo già affrontato con il suo cancro al seno. È ... vanityfair

