Napoli, questione multe: domani il primo round in Tribunale, le ultime (Di martedì 21 gennaio 2020) Napoli, questione multe: domani il primo round in Tribunale, le ultime L’edizione odierna della Gazzetta... L'articolo Napoli, questione multe: domani il primo round in Tribunale, le ultime proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

antorendina : @19_Napulitan_26 @dangelosalvato5 @myownblue Per una questione di deontologia vi assicuro che Cavani è già del Napo… - SimoneScopell : @espy85 @francoporzio1 ma dopo 6 anni che sta nel Napoli perchè dovrebbe restarci e non ambire a un club che ha fat… - infoitsport : Ritiro Napoli, Gattuso e squadra insieme a parlare fino alle quattro del mattino: questione multe non affrontata -