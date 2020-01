Il controller di PS5 avrà comandi vocali e un microfono integrato? (Di martedì 21 gennaio 2020) Riguardo PS5 e il suo nuovo controller sappiamo ancora molto poco. Al momento ci basiamo su rumor e brevetti depositati da Sony ma, se le ultime indiscrezioni corrispondono al vero, allora il DualShock 5 avrà delle funzionalità molto interessanti, ovvero comandi vocali e un microfono integrato, che renderanno possibile l'interazione con la console anche per quanto riguarda l'aiuto in alcuni punti ostici di un determinato gioco.L'abbiamo sperimentato tutti quel momento in cui dopo ore di gioco ci ritroviamo bloccati davanti a un boss o a un puzzle. E se potessimo semplicemente chiedere aiuto alla nostra console invece di dover fare ricerche su Internet? Bene, Sony potrebbe lasciarci fare proprio questo con il controller PS5, secondo un nuovo brevetto.Questo brevetto Sony (pubblicato da WIPO) ci parla di "un controller che include un microfono, un altoparlante e un dispositivo per il ... eurogamer

Eurogamer_it : Comandi vocali e un microfono integrato per il controller di #PS5? - spaziogames : La questione assistente vocale trova nuovo vigore, per #PS5 ?? - ivanB_cosplayer : Nei giorni scorsi un brevetto depositato da Sony ha svelato la presenza di un microfono nel controller di PlayStati… -