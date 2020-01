Giustizia, la bozza di riforma al vertice di Chigi: durata certa dei tre gradi di giudizio, recepito il ‘lodo Conte’ sulla prescrizione (Di martedì 21 gennaio 2020) L’obiettivo è velocizzare il processo penale, con meccanismi per garantire la durata dei singoli gradi di giudizio. E intanto viene confermata la riforma Bonafede che prevede lo stop alla prescrizione. Il blocco, che scatta dopo il primo grado di giudizio, sarà valido però solo in caso di condanna, così come previsto dal ‘lodo Conte‘, la proposta messa sul piatto dal presidente del Consiglio che ha permesso a M5s e Pd di trovare una convergenza. È questa a grande linee la bozza di riforma del processo penale che sarà sul tavolo del vertice tra i partiti di maggioranza sulla Giustizia previsto alle ore 17 a Palazzo Chigi. Un testo messo a punto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che recepisce la distinzione tra assolti e condannati nell’applicare il blocco alla prescrizione, voluta appunto dal premier Conte. Con una novità per gli assolti: in caso di ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Giustizia, la bozza di riforma al vertice di Chigi: durata certa dei tre gradi di giudizio… - Noovyis : (Giustizia, la bozza di riforma al vertice di Chigi: durata certa dei tre gradi di giudizio, recepito il ‘lodo Cont… -