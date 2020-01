Bambino delle Elementari a Bugliano con padre leghista partecipa a “Digiuno per Salvini”: mega bufala (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha fatto letteralmente il giro dei social oggi 21 gennaio la storia che ci arriva direttamente da Bugliano, dove un Bambino sarebbe stato costretto a partecipare all’iniziativa “Digiuno per Salvini”, stando al volere del suo papà. Una vicenda che sta facendo molte vittime, in virtù del fatto che siamo al cospetto di una palese bufala. Il motivo? Tutto nasce da una pagina troll, se pensiamo al fatto che il Comune di Bugliano in realtà non esiste. Come del resto vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo. Il Bambino di Bugliano che partecipa al “Digiuno per Salvini” Nello specifico, tutto nasce da un post condiviso sulla pagina del Comune di Bugliano, in cui emerge la foto della giustifica da parte un papà, presunto esponente politico locale della Lega, che avrebbe imposto agli insegnanti di far partecipare suo figlio all’iniziativa ... bufale

