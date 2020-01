Cina, lanciano un maiale per inaugurare bangee jumping, rabbia dal web (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sta facendo molto discutere sui social la scelta adottata da un parco a tema. In occasione dell’inaugurazione del nuovo bungee jumping, un maiale è stato legato e lanciato dal 68 metri. L’animale ha urlato per tutto il tempo del volo Non solo in Cina, luogo dell’accaduto. In tutto il mondo il video del maialino legato sta creando dissenso e vergogna. Vivo e ben stretto alla corda, l’animale è stato lanciato giù per 68 metri, dopo esser stato portato in cima ad una torre da due uomini. Il parco a tema in questione, il Meixin Red Wine Town, nella cittadina di Chongqing (sud-est della Cina), ha pensato di stupire così i suoi visitatori. La scelta dell’animale non è casuale: la Cina sta festeggiando la fine dell’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo. Le critiche sono arrivate immediatamente, anche perché il maiale, spaventato, si è dimenato, gridando, per tutto il tempo ... thesocialpost

