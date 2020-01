Calcio serie A, Genoa-Roma 1-3

Lasi rialza in casa deldopo due ko di fila.I giallorossi passano 3-1 a Marassi e sono terzi a 38 punti in attesa che giochi l'Atalanta.Grifone inchiodato al penultimo posto con appena 14 punti, 2 meno della quart'ultima. Giallorossi subito in vantaggio con un cross da destra di Under che Pellegrini non tocca e inganna Perin (5').Reazionecon un colpo di testa di Ghiglione debole. Raddoppiosu autogol di Biraschi su cross di Spinazzola (44'). Al 45' Pandev accorcia,ma nella ripresa Dzeko cala il tris giallorosso (74').(Di domenica 19 gennaio 2020)