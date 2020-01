Pd-DemA, l’accordo per le Suppletive su Ruotolo, riapre i giochi in Regione e Comune (Di sabato 18 gennaio 2020) Siglata l'alleanza Pd-De Magistris sul nome di Sandro Ruotolo, si riaprono tutti i giochi delle alleanze in Campania. Il piano del Pd prevede un super accordo che riguarda anche le regionali e le elezioni comunali di Napoli, vero obiettivo degli uomini di Zingaretti. Gli arancioni evitano "la conta" e sono pronti ad un maxi patto. Il Movimento 5 Stelle potrebbe rientrare con una convergenza di Pd e DemA sul nome di Sergio Costa come candidato alle regionali. De Luca trema, offerta al governatore la presidenza di Fincantieri. Cronaca di un'operazione che sembrava impossibile. Leggi la notizia su fanpage

ciropellegrino : Pd-DemA, l'accordo per le Suppletive su Ruotolo, riapre i giochi in Regione e Comune - raf_ambrosino : Il silenzio di Umberto de Gregorio è emblematico L'accordo del Pd con dema passa attraverso De Luca. E qui, sarei contento di sbagliare. -