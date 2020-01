Prostituzione, 5 arresti nel Veneziano: clienti pagavano anche col Pos (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Squadra mobile di Venezia, nelle prime ore del 17 gennaio, ha arrestato cinque italiani per favoreggiamento e sfruttamento della Prostituzione. Dall'indagine è emerso come all'incirca 50 ragazze lavorassero come collaboratrici sotto regolare contratto in due night club, ma in realtà si prostituivano. Non solo: stando agli inquirenti, in caso di prestazione fuori dal locale, le donne portavano con sé i Pos per consentire ai clienti di pagare con la carta di credito. I pagamenti venivano mascherati, ad esempio, con l'acquisto di bottiglie nei club. Gli arrestati L'indagine, coordinata dal pm Federica Baccaglini, è cominciata alcuni mesi fa grazie a un esposto anonimo. La Squadra mobile ha quindi ricostruito un giro d'affari da migliaia di euro, in cui sono risultati essere coinvolti anche i gestori di due night club nella provincia veneziana, uno a San Dona' di Piave e l'altro a Quarto ... Leggi la notizia su tg24.sky

