Lorella Cuccarini, che spavento: incidente per la figlia-calciatore alla partita della Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un grande spavento per Lorella Cuccarini. La conduttrice de ?La vita in diretta?, programma che sta registrando buoni ascolti, ha accomagnato la figlia a una partita di calcio ma durante... Leggi la notizia su leggo

leggoit : lorella cuccarini, che spavento: la #figlia calciatore si infortuna - Sa_brinaS : Ma quanto può essere fastidiosa la voce di Lorella Cuccarini? Madò, mo sanguinano le orecchie... ?? #lavitaindiretta - frollinainaina : RT @mchiarissima: Trovate le differenze tra Jane Fonda e JoaquinPhoenix che vengono arrestati per manifestazioni sul clima e Lorella Cuccar… -