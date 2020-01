Alba Parietti, il retroscena sulla lite con Tinto Brass: “Lo presi a parolacce” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alba Parietti contro Tinto Brass: è la sintesi di una lite finita a parolacce, con riflessi importanti anche nel rapporto tra la showgirl e il suo manager. È stata lei stessa a ripercorrere via Instagram quell’episodio, frutto di una clamorosa rinuncia professionale ed economica. Oggi difende quella scelta: “Ho fatto bene“. Alba Parietti contro Tinto Brass Non tutti conoscono la pagina professionale di Alba Parietti che la vide rifiutare il ruolo di protagonista nel film Così fan tutte, di Tinto Brass, poi affidato a Claudia Koll. Si trattò di una decisione, secondo quanto dichiarato sui social dalla showgirl, che avrebbe aperto a uno scontro anche con il suo manager dell’epoca che “considerava Tinto un genio. Forse sì, ma non sulla mia pelle …e non in quel contesto (pensai)“. L’affondo della Parietti in quella parentesi del suo percorso prosegue: “Mi proposero (e fu ... Leggi la notizia su thesocialpost

