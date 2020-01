Sanremo 2020, il testo di una delle canzoni in gara insulta Salvini. Ed è già polemica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sanremo 2020, la canzone di Junior Cally “No grazie” attacca Salvini Tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020, dal 4 all’8 febbraio, ci sarà anche “No grazie” di Junior Cally, rapper romano: il brano, però, è già destinato a suscitare polemiche visto che – a detta dello stesso autore – conterrà degli attacchi a Matteo Salvini, Matteo Renzi e in generale al populismo in politica. Il giovane cantante, classe 1991, si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Dagli inizi nella scena rap romana, con la sua identità celata dietro una maschera antigas che per anni ha rappresentato il volto di Junior Cally, fino alla copertina dell’ultimo album “Ricercato”, in cui per la prima volta ha mostrato la sua vera faccia ai fan. A chi gli chiede se sul palco dell’Ariston si presenterà con o senza maschera, il ... Leggi la notizia su tpi

