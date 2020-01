Libia, Sarraj e Haftar saranno a Berlino. Intanto Erdogan sta inviando le truppe (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le due parti attualmente contrapposte sul terreno libico hanno confermato la loro presenza alla conferenza prevista per il 19 gennaio nella capitale tedesca. رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بالقيادات السياسية والعسكرية لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا طرابلس 15 يناير 2020ماجتمع…Gepostet von ‎إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‎ am Mittwoch, 15. Januar 2020 Il premier libico Fayez al Sarraj, a capo del Governo di accordo nazionale, ha confermato tramite Facebook che sarà presente al vertice di Berlino del 19 gennaio con lo scopo di risolvere la crisi in Libia. «Assisteremo a Berlino per comunicare il nostro messaggio», si legge nel post che dà conto di un incontro avuto dal premier ieri sera con «leader politici e militari». Anche il generale Khalifa Haftar ha informato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas «del proprio assenso a partecipare alla conferenza ... Leggi la notizia su open.online

