Ferrari Mondial, 40 anni da incompresa (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Ferrari Mondial è uno dei modelli meno amati di tutta la produzione del Cavallino Rampante. Presentata al Salone di Ginevra del 1980, era un'auto innovativa per gli standard dell'epoca di Maranello e, soprattutto, pensata per essere venduta in tutto il mondo. Il suo nome, che per esteso è Mondial 8, è stato scelto per celebrare la vittoria del Mondiale di Formula 1 dell'anno precedente, per mano del sudafricano Jody Schectker. Ma prima di scoprire la Ferrari Mondial nei dettagli, ricordiamo un paio di aneddoti. Il primo riguarda il film Profumo di donna del 1986, in cui il Tenente Colonnello Frank Slade, interpretato da Al Pacino, la fa sfrecciare per le strade di Brooklyn. Peccato che sia cieco. Il secondo, invece, afferisce alla visita che Giovanni Paolo II fece a Maranello del 1988, poco tempo prima della scomparsa di Enzo Ferrari, che infatti non ... Leggi la notizia su gqitalia

Protoxide_it : Abbiamo aggiornato la scheda prodotto del Regolatore pressione benzina Ferrari 348 - Ferrari Mondial . Clicca su qu… - Bringatrailer : Sold: 1984 Ferrari Mondial Quattrovalvole Cabriolet for $21,000. - linkmotorsepoca : FERRARI MONDIAL 3.0 QUATTROVALVOLE CON ACCESSORI INFINITI FERRARI! - € 37950 AUTO VISIONABILE NELLA FILIALE DI POMI… -